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Волосожар поддержала желание Транькова отдать дочь в группу Тутберидзе

Волосожар поддержала желание Транькова отдать дочь в группу Тутберидзе

Двукратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 Татьяна Волосожар в интервью "Газете.Ru" объяснила, как сотрудничество с Этери Тутберидзе поможет ее супругу Максиму Транькову развиться в тренерском плане, поддержала мужа в желании отдать дочь Анжелику в "Хрустальный", назвала положительные стороны и возможные трудности для пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов при работе с Тутберидзе, а также рассказала о характере новорожденного сына Теодора, который прошел с ней весь "Ледниковый период".

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