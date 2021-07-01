Волосожар поддержала желание Транькова отдать дочь в группу Тутберидзе

Двукратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 Татьяна Волосожар в интервью "Газете.Ru" объяснила, как сотрудничество с Этери Тутберидзе поможет ее супругу Максиму Транькову развиться в тренерском плане, поддержала мужа в желании отдать дочь Анжелику в "Хрустальный", назвала положительные стороны и возможные трудности для пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов при работе с Тутберидзе, а также рассказала о характере новорожденного сына Теодора, который прошел с ней весь "Ледниковый период".