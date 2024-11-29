F-35C, который утонул Предыдущая история об F-35В, превратившемся в беспилотник, возбудила мой интерес к этим самолетам, а вернее, к происшествиям с их участием.
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F-35C, который утонул Предыдущая история об F-35В, превратившемся в беспилотник, возбудила мой интерес к этим самолетам, а вернее, к происшествиям с их участием.
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