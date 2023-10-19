Фотография: В ролике на TikTok раскрыли секрет получения красивого фото на паспорт и видео стало вирусным

Мало найдётся людей в этом мире, которые довольны своими фотографиями в паспорте. Делает ли ваш снимок автомат или профессиональный фотограф - судьба неумолима, а фотографии на паспорт, словно заколдованные.
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