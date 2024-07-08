В Госдуме хотят ввести штрафы за нарушение требований к содержанию питомцев

Законопроект был внесён ещё в декабре 2021 года, но долгое время оставался без внимания. В понедельник, 8 июля, стало известно, что комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять палате законопроект в первом чтении.
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