Китайская Tencent решила внедрить ИИ DeepSeek в свой мессенджер

Испытания по интеграции большой языковой модели китайского искусственного интеллекта DeepSeek в свое приложение WeChat начал китайский технологический гигант Tencent Holdings, сообщает 17 февраля издание Yicai.
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