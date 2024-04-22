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Что полезнее — бег или ходьба? Вот что говорит врач

Что полезнее — бег или ходьба? Вот что говорит врач

Пробежка — один из популярных видов физической активности, особенно в тёплое время года. Тем не менее многие опасаются заниматься бегом, потому что считают, что он якобы вредит суставам и вообще не полезен.

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