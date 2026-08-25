Говор как улика. К чему приведёт нагнетание атмосферы подозрительности и недоверия

На днях мне попалось на глаза весьма примечательное сообщение. Губернатор Орловской области Андрей Клычков, предупреждая жителей об угрозе диверсий, призвал обращать внимание на всё подозрительное, в том числе на людей, которые плохо ориентируются на местности и имеют «речевой акцент».
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