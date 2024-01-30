Приказ НКВД № 00447: какой самый страшный документ подписал Ежов

Большой террор или ежовщина — так принято называть кровавый период отечественной истории с середины 1937 года по осень 1938 года, когда была проведена массовая кампания против бывших кулаков и других антисоветских элементов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии