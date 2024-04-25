В Париже допустили присутствие французских агентов в ВСУ с начала СВО

Французские агенты могли находиться в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации. Об этом 25 апреля заявил бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини, который в настоящее время занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Украины.
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