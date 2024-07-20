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"США напросятся". Турки восхитились заявлением замглавы МИД Рябкова. Россия делает ракетно-ядерный шаг против США

"США напросятся". Турки восхитились заявлением замглавы МИД Рябкова. Россия делает ракетно-ядерный шаг против США

© РИА Новости Вчера 7,6K прочитали Россия готова к росту напряжения в сфере стратегических вооружений, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя решение США разместить в Германии крылатые ракеты.

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