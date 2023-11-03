Медвежий угол
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Медвежий угол

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Участников межнациональной драки в школе Нижнего Новгорода заставили публично извиниться на видео

Участников межнациональной драки в школе Нижнего Новгорода заставили публично извиниться на видео

У семьи нашли нарушения в миграционном законодательстве Также извинения принесли брат и отец школьника   Появились подробности межнационального скандала в Нижнем Новгороде с участием школьников.

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Комментарии
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ЮК
Юрий Кушнарев
совсем нормальных пацанов не стало? Некому вступится было?
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1 д.
Олег Едаменко
1. Вводим процедуру ускоренного лишения гражданства (если оно есть). 2. Если принцип коллективной ответственности  исповедуют диаспоры - соглашаемся, и тогда: в 24 часа лишение гражданства и высылка в кишлак для ВСЕХ мигрантов данного населённого пункта. Без исключений. Включая местного &quot;босса&quot; диаспоры. 3. Отслеживание и арест ВСЕХ госслужащих, которые попытаются тем или иным образом воспрепятствовать депортации с возбуждением уголовного дела по статье &#39;Измена Родине&quot;. 4. Выражение недоверия губернатору региона и перевод его в статус И.О. с обязательными перевыборами в течение не более, чем 6 месяцев. Только так.
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1 д.

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