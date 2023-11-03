Участников межнациональной драки в школе Нижнего Новгорода заставили публично извиниться на видео

Олег Едаменко

1. Вводим процедуру ускоренного лишения гражданства (если оно есть). 2. Если принцип коллективной ответственности исповедуют диаспоры - соглашаемся, и тогда: в 24 часа лишение гражданства и высылка в кишлак для ВСЕХ мигрантов данного населённого пункта. Без исключений. Включая местного "босса" диаспоры. 3. Отслеживание и арест ВСЕХ госслужащих, которые попытаются тем или иным образом воспрепятствовать депортации с возбуждением уголовного дела по статье 'Измена Родине". 4. Выражение недоверия губернатору региона и перевод его в статус И.О. с обязательными перевыборами в течение не более, чем 6 месяцев. Только так.