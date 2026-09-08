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Burrow, Allen lead 2026 Top-20 fantasy football quarterback rankings

Joe Burrow and Josh Allen lead UPI senior sports writer Alex Butler's Top 20 fantasy football quarterback rankings for the 2026 NFL season.

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