Нойер хочет отыграть на топ-уровне еще несколько лет. «Бавария» может купить Кобеля у «Дортмунда» в 2024-м ему на замену

«Бавария» может подписать Грегора Кобеля на замену Мануэлю Нойеру в будущем. В данный момент руководство мюнхенского клуба спешно ищет вратаря, который сможет стать основным хотя бы на ближайшие полгода, так как Нойер получил серьезную травму.
«Бавария» может подписать Грегора Кобеля на замену Мануэлю Нойеру в будущем. В данный момент руководство мюнхенского клуба спешно ищет вратаря, который сможет стать основным хотя бы на ближайшие полгода, так как Нойер получил серьезную травму.
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