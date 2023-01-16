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Нойер хочет отыграть на топ-уровне еще несколько лет. «Бавария» может купить Кобеля у «Дортмунда» в 2024-м ему на замену

«Бавария» может подписать Грегора Кобеля на замену Мануэлю Нойеру в будущем. В данный момент руководство мюнхенского клуба спешно ищет вратаря, который сможет стать основным хотя бы на ближайшие полгода, так как Нойер получил серьезную травму.

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