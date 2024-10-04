В Госдуме призвали генсека НАТО сойти с "пути агрессоров"

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал генсека НАТО Марка Рютте в своих заявлениях в отношении России вспомнить историю и сойти с пути агрессоров, игнорирующих российские национальные интересы.
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