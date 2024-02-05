Суд поместил под домашний арест руководителя "Львовского арсенала"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины назначил руководителю "Львовского арсенала" Юрию Збитневу меру пресечения в виде домашнего ареста, его подозревают в хищении на закупках снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает украинский Центр противодействия коррупции в своем Telegram-канале.
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