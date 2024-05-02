Рублев выходит в четвертьфинал "мастерса" в Мадриде

В рамках престижного теннисного турнира Mutua Madrid Open, который является частью серии ATP 1000, российский теннисист Андрей Рублев одержал уверенную победу над Таллоном Грикспуром из Нидерландов со счетом 6:2, 6:4, пробившись в четвертьфинал соревнований.