«Горжусь!». Внучка дагестанского поэта Расула Гамзатова стала гражданкой Израиля

НП

Наталья Павлова

Помнится, у Агнии Барто было стихотворение "Дедушкина внучка", которое заканчивалось словами: "Случается порою — Дивится весь народ: У дедушки-героя Бездельница растет". Немного, конечно, о другом, но сколько ж их, внучек и внуков, настоящих патриотов Советского Союза и России, оказались "патриотами" других стран? Получившие всё, и даже гораздо больше, чем их сверстники, у которых не было известных и "приближённых" родственников, от страны их взрастившей и предавшие её.