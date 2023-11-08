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«Горжусь!». Внучка дагестанского поэта Расула Гамзатова стала гражданкой Израиля

«Горжусь!». Внучка дагестанского поэта Расула Гамзатова стала гражданкой Израиля

45-летняя Шахри Амирханова получила паспорт гражданки Израиля и написала в соцсети, что очень гордится этим фактом.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Помнится, у Агнии Барто было стихотворение &quot;Дедушкина внучка&quot;, которое заканчивалось словами:                                                         &quot;Случается порою — Дивится весь народ: У дедушки-героя Бездельница растет&quot;.                                                                                                    Немного, конечно, о другом, но сколько ж их, внучек и внуков, настоящих патриотов Советского Союза и России, оказались &quot;патриотами&quot; других стран? Получившие всё, и даже гораздо больше, чем их сверстники, у которых не было известных и &quot;приближённых&quot; родственников, от страны их взрастившей и предавшие её.
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