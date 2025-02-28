Дайджест дня: недорогой SU7 Ultra, уходящий GT-R и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Старт продаж суперседана Xiaomi SU7 Ultra обернулся приятным сюрпризом для китайских покупателей.
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