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"Решающая битва за Донбасс начнется, когда мы освободим Доброполье" — Кимаковский

"Решающая битва за Донбасс начнется, когда мы освободим Доброполье" — Кимаковский

Решающая стадия битвы за Донбасс начнётся после освобождения Доброполья. Передовые группы уже ведут бои за Краматорский аэродром, и этой осенью ВС РФ добьются серьёзных результатов.

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