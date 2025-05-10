Спорт и диета
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Спорт и диета

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Свежие комментарии

Соль: почему этот минерал когда-то стоил дороже золота

Соль: почему этот минерал когда-то стоил дороже золота

﻿﻿(И как она буквально изменила ход истории) вы когда-нибудь задумывались, почему слово «соль» встречается так часто? Мы добавляем его в пищу, мы говорим «solid» (что означает — существенный), а зарплата по-английски — salary, от латинского salarium.

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