Соль: почему этот минерал когда-то стоил дороже золота

(И как она буквально изменила ход истории) вы когда-нибудь задумывались, почему слово «соль» встречается так часто? Мы добавляем его в пищу, мы говорим «solid» (что означает — существенный), а зарплата по-английски — salary, от латинского salarium.
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