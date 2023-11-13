Хакера осудили в Ростове-на-Дону за атаки на сайты из-за несогласия с СВО

Целью хакерских атак молодой человек ставил блокировку ресурсов банков и компаний, работающих в сфере топливно-энергетического комплекса Хакера осудили в Ростове-на-Дону за атаки на сайты банков и компаний, работающих в сфере топливно-энергетического комплекса.