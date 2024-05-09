Большинство военных Германии перейдут под командование НАТО

Писториус: большинство военных ФРГ перейдут под командование НАТО к 2025 году Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что большая часть военнослужащих Бундесвера (ВС ФРГ) в ближайшем будущем перейдут под командование НАТО .