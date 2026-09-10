Как на самом деле умер Алексей Петрович: казнь или несчастный случай

Трагедия царевича Алексея Петровича — одна из самых мрачных и загадочных страниц русской истории. Старший сын Петра Великого, наследник престола, человек, которого отец публично простил, а затем приговорил к смерти, скончался в Петропавловской крепости 26 июня 1718 года при обстоятельствах, которые до сих пор вызывают ожесточенные споры среди историков.
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