Как на самом деле умер Алексей Петрович: казнь или несчастный случай

Трагедия царевича Алексея Петровича — одна из самых мрачных и загадочных страниц русской истории. Старший сын Петра Великого, наследник престола, человек, которого отец публично простил, а затем приговорил к смерти, скончался в Петропавловской крепости 26 июня 1718 года при обстоятельствах, которые до сих пор вызывают ожесточенные споры среди историков.