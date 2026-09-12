Эквадор: Министр внутренних дел Джон Реймберг объявил, что с 17 по 30 сентября в провинциях Гуаяс, Манаби, Лос-Риос и Эль-Оро будет действовать комендантский час с 00:00 до 05:00 (05:00-10:00 по Гринвичу) из-за насилия со стороны банд.