Торопецкая молодёжь встретилась с поэтом Владимиром Прохоровым

В Торопецкой центральной библиотеке состоялась встреча молодежи – участников Движения Первых с Владимиром Прохоровым – поэтом, автором сборника стихотворений «Странник», замечательным рассказчиком и интересным человеком, сообщили в администрации Торопецкого округа.
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