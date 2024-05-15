Власти Киева потратят 44 млн гривен на ремонт стадиона в Ирпене

Киевская ОГА объявила тендер на капитальный ремонт ирпенского стадиона Чемпион. Как говорится в объявлении на площадке публичных закупок Prozorro, капремонт центрального городского стадиона "Чемпион" по улице Соборной, 183-Б в г.
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