Власти России получили призыв о помощи от "маленькой кавказской страны", восставшей против Запада

А что они нам предлагают в качестве демонстрации своей православной преданности нашей империи? Чтобы быть в империи, нужно чтобы тебе доверяли...

Надежда

Грузию штаты толкают на открытие второго фронта, что для РФ очень нежелательно! Потому сегодня для нас нужно поддержать тех, кто еще держится против мирового бандита, в то время, когда другие уже давно приняли позу и... получают удовольствие(сомнительное))