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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Власти России получили призыв о помощи от "маленькой кавказской страны", восставшей против Запада

Власти России получили призыв о помощи от "маленькой кавказской страны", восставшей против Запада

Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Globallookpress Грузинская партия "Солидарность во имя мира" обратилась к правительству России с целью объединить усилия перед угрозой распада "маленькой кавказской страны".

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Комментарии
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Ина Куликова
Какой помощи хотят? А что взамен?
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6 час.
Леонид Руси
А что они нам предлагают в качестве демонстрации своей православной преданности нашей империи? Чтобы быть в империи, нужно чтобы тебе доверяли...
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4 час.
Надежда
Грузию штаты толкают на открытие второго фронта, что для РФ очень нежелательно! Потому сегодня для нас нужно поддержать тех, кто еще держится против мирового бандита, в то время, когда другие уже давно приняли позу и... получают удовольствие(сомнительное))
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2 час.

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