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Валерий Приёмыхов. Непростая судьба. Брак с актрисой на 20 лет младше. Путь к вере, ранний уход и единственная дочь актера

Валерий Приёмыхов. Непростая судьба. Брак с актрисой на 20 лет младше. Путь к вере, ранний уход и единственная дочь актера

Валерий Приёмыхов – очень известный и талантливый актер и сценарист. Многие запомнили его после ролей в картинах: «Пацаны», «Холодное лето пятьдесят третьего.

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