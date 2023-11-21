Тамбовские студенты изучают "Основы ноономики"

Тамбовский государственный университет имени Державина реализует совместный проект с общественной организацией "Вольное экономическое общество России" и институтом нового индустриального развития имени Витте.
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