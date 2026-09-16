Суд взыскал с больницы 800 тысяч рублей в пользу дочери умершего пациента Ртищевский районный суд Саратовской области взыскал с клинической больницы «РЖД-Медицина» 800 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу дочери пациента, умершего после госпитализации.
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