Суд взыскал с больницы 800 тысяч рублей в пользу дочери умершего пациента Ртищевский районный суд Саратовской области взыскал с клинической больницы «РЖД-Медицина» 800 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу дочери пациента, умершего после госпитализации.