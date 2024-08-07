На видео крупным планом показали блуждающую 15 лет в космосе ракету-призрак

Тупых людей , сами себе создающих проблемы .... , гнобящих свою окружающую среду ... ! Бумеранги летают везде , и уже в космосе , прилетят рано или поздно против людей !

Karmadon

Что значит "просто сгорит"? А если не "просто"? А ну как грохнется в тайгу, да устроит лесной пожар? Убытки кто - Илон Маск компенсировать будет?