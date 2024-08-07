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TRENDYMEN

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На видео крупным планом показали блуждающую 15 лет в космосе ракету-призрак

На видео крупным планом показали блуждающую 15 лет в космосе ракету-призрак

Загадочная ракета, 15 лет кружащаяся в космосе, попала на видео, вызвав интерес не только праздных энтузиастов, но и серьезных ученых.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Тупых людей  , сами себе создающих проблемы .... , гнобящих свою окружающую среду ... !        Бумеранги  летают везде , и уже в космосе ,  прилетят рано или поздно  против  людей !
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18 час.
Александр Почекунин
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17 час.
Karmadon
Что значит &quot;просто сгорит&quot;? А если не &quot;просто&quot;? А ну как грохнется в тайгу, да устроит лесной пожар? Убытки кто - Илон Маск компенсировать будет?
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11 час.

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