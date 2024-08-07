Загадочная ракета, 15 лет кружащаяся в космосе, попала на видео, вызвав интерес не только праздных энтузиастов, но и серьезных ученых.
На видео крупным планом показали блуждающую 15 лет в космосе ракету-призрак
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Тупых людей , сами себе создающих проблемы .... , гнобящих свою окружающую среду ... ! Бумеранги летают везде , и уже в космосе , прилетят рано или поздно против людей !
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18 час.
Александр Почекунин
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17 час.
Karmadon
Что значит "просто сгорит"? А если не "просто"? А ну как грохнется в тайгу, да устроит лесной пожар? Убытки кто - Илон Маск компенсировать будет?
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11 час.
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