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Царьград

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"Оса-АКМ" России уничтожила украинский дрон за 10 км в Херсонской области

"Оса-АКМ" России уничтожила украинский дрон за 10 км в Херсонской области

Расчёт ЗРК "Оса-АКМ" российской войсковой группировки "Днепр" уничтожил украинский беспилотник над левым берегом Днепра в Херсонской области.

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