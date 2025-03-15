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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

МВД: мошенники могут списать крупную сумму во время телефонного звонка

МВД: мошенники могут списать крупную сумму во время телефонного звонка

Перезванивать на незнакомые номера небезопасно, предупредили в МВД. Мошенники используют различные предлоги для этого, после чего долго держат на линии, а затем со счета жертвы списывают деньги, сообщило РИА «Новости».

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