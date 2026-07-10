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Царьград

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Белоусов объяснил, как выбрать самый полезный шоколад

Белоусов объяснил, как выбрать самый полезный шоколад

Врач Евгений Белоусов и диетолог Роман Пристанский обсуждают пользу шоколада и кабачков. Белоусов акцентирует внимание на содержании какао, тогда как Пристанский выделяет низкую калорийность кабачков для снижения веса.

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