Белоусов объяснил, как выбрать самый полезный шоколад

Врач Евгений Белоусов и диетолог Роман Пристанский обсуждают пользу шоколада и кабачков. Белоусов акцентирует внимание на содержании какао, тогда как Пристанский выделяет низкую калорийность кабачков для снижения веса.
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