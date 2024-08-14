Полиция отказалась расследовать ЧП на стройке свердловского депутата

Полиция Верхней Пышмы (Свердловская область) отказалась возбуждать уголовное дело из-за инцидента на стройплощадке компании, аффилированной с депутатом Арменом Карапетяном, где местного жителя проткнули пожарным багром.
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