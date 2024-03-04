Кубанские казаки выросли числом: сколько штыков в строю ККВ?

В прошлом году численность ККВ впервые превысила 57 тысяч человек. Это треть от числа реестрового казачества России! И это при том, что свыше ста казаков погибли на фронтах в зоне специальной военной операции.
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