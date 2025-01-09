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В России приступили к обращению в доход страны криптовалютной взятки Тамбиеву

Судебные приставы приступили к передаче властям Российской Федерации биткоинов, принадлежащих бывшему следователю Следственного комитета РФ Марату Тамбиеву, который был осужден по делу о рекордной взятке.

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