"Главное – не паниковать": расчеты РСЗО "Град" сорвали ротацию ВСУ под Угледаром

Скриншот видео Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" бригады морпехов Тихоокеанского флота (ТОФ) группировки войск "Восток" с Камчатки сорвали ротацию подразделений военнослужащих ВСУ и украинских националистов под Угледаром.
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