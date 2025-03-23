Европа надавит на США ради Ирана

Великобритания, Германия и Франция пообещали надавить на США ради снятия санкций с Ирана. С таким заявлением, как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Khabar-e Online, выступил глава Министерства иностранных дел (МИД) ближневосточного государства Аббас Аракчи.