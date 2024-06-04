Для работы водителем такси теперь требуется российское гражданство

﻿﻿Для того, чтобы быть водителем, уже давно необходимо иметь российские водительские права, а теперь аналогичные требования начинают предъявляться и к гражданству: если водитель не имеет российского гражданства, он не сможет работать таксистом в некоторых регионах России.