Госдума одобрила кредитные каникулы для участников СВО в приграничье

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Госдума приняла закон, распространяющий меры поддержки участников специальной военной операции на граждан, выполнявших задачи в рамках режима контртеррористической операции (КТО) в Белгородской, Курской и Брянской областях.
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