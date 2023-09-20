В Карабахе убиты российские миротворцы

тут вообще из засады расстреляли из стрелкового оружия,подонки,врасплох застали

ИД

Игорь Джанти

Не уверен , но якобы Алиев уже принес свои извинения. Если убили армяне , все тоже самое , должны ответить преступники и армянская сторона.