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В Карабахе убиты российские миротворцы

В Карабахе убиты российские миротворцы

Пятеро российских миротворцев, передвигавшихся на автомобиле УАЗ Патриот, погибли в районе села Джанятаг (Чанкатах) Мардакертского (Мартакертского) района Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

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Комментарии
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C Major
тут вообще из засады расстреляли из стрелкового оружия,подонки,врасплох застали
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8 час.
CM
C Major
знали наверняка,ждали
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8 час.
ИД
Игорь Джанти
Не уверен , но якобы Алиев уже принес свои извинения. Если убили армяне ,  все тоже самое , должны ответить преступники и армянская сторона.
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2 час.

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