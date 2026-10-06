Три брака и двое детей: как Юрий Антонов выбрал тишину Грибово и подобранных животных

Юрий Антонов давно уже не дает больших сольных концертов, не устраивает шумных дней рождения и много лет живет в подмосковном Грибово — в доме, где главную компанию ему составляют десятки подобранных на улице животных.
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