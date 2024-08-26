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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

5 секретов песочного теста

Друзья, кто любит песочные пироги? А у всех ли, хозяйки, получается рассыпчатое, мягкое и нежное песочное тесто? На первый взгляд кажется, что его приготовить намного легче, чем дрожжевое, но, к сожалению, это не так… И поэтому вы часто спрашиваете, какое сливочное масло я использую в выпечке, почему песочное тесто размокло? Какие лучше использовать формы, как […].

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