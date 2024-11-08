Ученые раскрывают тайны погибших в Помпеях с помощью древней ДНК

Недавний анализ ДНК, выделенной из гипсовых отливок тел людей, погибших во время извержения Везувия в античных Помпеях, подтвердил, что предки населения этого древнеримского города происходили из Восточного Средиземноморья, Ближнего Востока и Северной Африки.