Ученые раскрывают тайны погибших в Помпеях с помощью древней ДНК

Недавний анализ ДНК, выделенной из гипсовых отливок тел людей, погибших во время извержения Везувия в античных Помпеях, подтвердил, что предки населения этого древнеримского города происходили из Восточного Средиземноморья, Ближнего Востока и Северной Африки.
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