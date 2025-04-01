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Царьград

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SHOT: над Курском прогремела серия мощных взрывов – что известно

SHOT: над Курском прогремела серия мощных взрывов – что известно

В небе над Курском прогремели минимум пять взрывов.Telegram-канал SHOT сообщает подробности. Согласно предварительным данным, над городом сработала система ПВО.

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