Модернизация тепломагистрали на Васильевском острове улучшит теплоснабжение 85 тысяч жителей

Об этом сообщил Александр Беглов Завершена реконструкция ключевого участка тепломагистрали на Кожевенной линии Васильевского острова, что повысит надежность и качество теплоснабжения для 85 тысяч жителей и трети зданий района.
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