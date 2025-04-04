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Петербургский дневник

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Модернизация тепломагистрали на Васильевском острове улучшит теплоснабжение 85 тысяч жителей

Модернизация тепломагистрали на Васильевском острове улучшит теплоснабжение 85 тысяч жителей

Об этом сообщил Александр Беглов Завершена реконструкция ключевого участка тепломагистрали на Кожевенной линии Васильевского острова, что повысит надежность и качество теплоснабжения для 85 тысяч жителей и трети зданий района.

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