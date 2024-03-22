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  • radiofree RF
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Удар по Днепрогэсу

Удар по Днепрогэсу

В результате утренних ракетных ударов поражен Днепрогэс. В результате ударов и пожара начались отключения электроэнергииСегодня утром идет вторая серия ракетных ударов по Украине.

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Комментарии
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Светлана Позднякова
Вперёд к Победе,до полного уничтожения неофашистской мрази!!🇷🇺❤️‍🔥🇷🇺🇷🇺
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17 час.
radiofree RF
Достойный удар за Белгород,почаще надо,а не отвечать ударом на удар.
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13 час.
Юрий Николаев
ОТЛИЧНАЯ новость!!! Давно пора и сколько уже говорим и кричим____Пора уже загнать этот укро-скот в каменный век! Почему до сих пор они живут с электричеством, с интернетом, со связью?!!! Ничего не должно быть у них!!! Жрать варить должны на улице, на костре. Как это делать? Пускай спросят у Народа Донбасса, они объяснят не откажут. В отличии от укропов, Народ Донбасса всё таки ЛЮДИ!
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1 час.

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