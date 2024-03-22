Удар по Днепрогэсу

Юрий Николаев

ОТЛИЧНАЯ новость!!! Давно пора и сколько уже говорим и кричим____Пора уже загнать этот укро-скот в каменный век! Почему до сих пор они живут с электричеством, с интернетом, со связью?!!! Ничего не должно быть у них!!! Жрать варить должны на улице, на костре. Как это делать? Пускай спросят у Народа Донбасса, они объяснят не откажут. В отличии от укропов, Народ Донбасса всё таки ЛЮДИ!