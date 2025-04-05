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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартинс – лучший игрок «Спартака» в марте. У него два дубля – против «Зенита» и «Акрона»

Люксембургский футболист набрал 68% голосов болельщиков.  Мартинс опередил Маркиньоса, Наиля Умярова, Александра Максименко и Эсекиэля Барко.

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