При беспорядках из-за протестов студентов в столице Албании Тиране пострадал 51 полицейский. Об этом сообщает портал Ora news со ссылкой на главу МВД страны Эрвина Демо.
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